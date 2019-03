Suasana Harmonis dalam Kebhinekaan di Open House Sekolah Maitreyawira

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, MEDAN - Sekolah Maitreyawira kembali menyelenggarakan open house di tahun 2019 yang berlangsung selama 2 hari, Sabtu dan Minggu (02-03 Maret 2019). Open house Sekolah Maitreyawira dimeriahkan oleh 65 stan bazar di lantai dasar Sekolah Maitreyawira yang menyedot ribuan pengunjung yang datang pada acara open house sekolah tersebut.

Berbagai macam pilihan kategori produk seperti makanan, minuman, sembako, snack, pernak–pernik aksesoris, produk kesehatan, buku dan alat tulis, mainan, perbankan, pendidikan, properti, otomotif, fashion, game zone, serta aneka produk dan jasa lainnya dihadirkan untuk para pengunjung bazar.

Penampilan anak TK Maitreyawira (TRIBUN MEDAN/HO)

Selain bazar, open house Sekolah Maitreyawira juga menampilkan galeri eksibisi diawali dari sudut Sience & Robotic Exhibition, pengunjung dapat menyusuri perkembangan IPTEK yang berawal dari pesawat sederhana hingga teknologi digital dan robotic yang semakin maju.

Di jadwal waktu tertentu juga dapat disaksikan demo robotic show dengan tema robot, seperti robot barongsai, robot permainan menembak, robot menghindari rintangan kawat, robot pemadam api, robot sumo, dan menampilkan demo tentang sistem keamanan pintu dengan RFID, tong sampah otomatis, kunci pintu dengan gaya medan elektrik, deteksi detak jantung sederhana, dan pengukur tinggi badan.

Namun, saat menyusuri jalur Science & Robotic Exhibition yang mengundang kekaguman ini juga seakan menyelipkan pesan realitas bahwa semakin majunya IPTEK tidak sebanding dengan keharmonisan dan moralitas manusia yang semakin merosot. Dari jalur yang sama pengunjung akan dibawa hingga menuju galeri Indonesia harmonis yang sarat akan pesan yang membangun wawasan harmonis dalam kebhinnekaan.

Science Show (TRIBUN MEDAN/HO)

Keharmonisan yang dimulai dari negara Indonesia harmonis menuju dunia satu keluarga. Rangkaian galeri ini sangat memiliki daya tarik bagi setiap pengunjung di sana.

Tak jauh dari sana, terpampang juga pameran yang sangat menyita perhatian dan antusias dari pengunjung, yaitu Art & Craft Exhibition yang menampilkan banyak koleksi kreatif karya anak usia dini dari lembaga PAUD Maitreyawira.

Tampak beberapa jenis permainan yang merangsang perkembangan anak usia dini juga turut disediakan bagi peserta yang membawa anak usia dini. Anak-anak dapat bermain dengan gembira tanpa dikenakan biaya di area tersebut.

Aneka acara hiburan juga disuguhkan untuk para pengunjung bazar seperti tarian senam kasih semesta, tarian daerah, solo, duet, chorus, ansambel, tongue twister mandarin, medley koor & dance, Maitreyawira Junior Band, Fortunate Band, berbagai tarian, parodi show, fashion show, instrumen show angklung & kecapi, piano performance, ballet, The Bond of Wushu, Kungfu Shan, Taekwondo Kolaborasi poomse & kyorugi, dll yang merupakan penampilan terbaik peserta didik Sekolah Maitreyawira mulai dari tingkat KB hingga SMP.

Taekwondo Show (TRIBUN MEDAN/HO)

Tampil juga pertunjukan demo science show on the stage dengan tema “The Magic of Dry Ice”, seperti membuat kabut, Membuat bubble, bubble melayang, Mengembangkan balon, dan Membekukan benda lunak yang dibawakan oleh siswa ekskul sains Sekolah Maitreyawira