Lakukan 5 Hal Berikut saat Mengenakan Make Up agar Jerawat di Wajah Tak Bertambah Parah

Ini dia lima tips make up yang harus kamu perhatikan jika ingin menggunakan make up saat kulit sedang jerawatan:

TRIBUN-MEDAN.com - Meskipun sedang memiliki jerawat, kadang ada momen dimana kita terpaksa harus tampil dengan make up.

Tapi harus hati-hati nih, kalau salah dan asal-asalan, jerawat malah bisa makin parah.

Selain itu, hasil make up juga jadi kurang enak dipandang karena malah terlihat tebal atau jadi aneh.

1. Pastikan Tangan dan Wajah Sudah Bersih dan Siap Dirias

Meskipun terlihat sepele, tapi nyatanya hal ini justru sering diabaikan.

Kadang kita lalai menjaga kebersihan wajah dan juga tangan.

Perhatikan juga kebersihan tools yang akan digunakan seperti sponge, beuaty blender, maupun brush make up.

Wajah, tangan, dan tools yang kotor bisa memperparah kondisi kulit berjerawatmu, lho.

2. Wajib Gunakan Skincare yang Tepat