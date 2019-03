Anjing Korbankan Nyawa untuk Selamatkan Keluarga Majikannya dari Gigitan Ular Kobra

TRIBUN-MEDAN.com - Seekor anjing pemberani berrtarung dengan seekor ular kobra yang mematikan, demi menyelamatkan keluarga majikannya dari serangan.

Anjing ras Dalmatian bernama Tyson menyerang reptil berbisa itu ketika hendak mencoba masuk ke dalam rumah di Bhubaneswar, India timur.

Namun sayang, anjing itu akhirnya mati akibat gigitan ular berbisa. Tyson bertengkar dengan ular saat malam hari, tepat ketika keluarga sedang tertidur.

Mereka terbangun karena suara gonggongan Tyson dan bergegas keluar. Lalu mereka menemukan Tyson peliharaan mereka berkelahi dengan ular itu.

Sebelum Ameen Sharif dan anggota keluarga lainnya bisa melakukan intervensi, Tyson berhasil mengalahkan ular yang mematikan itu.

Namun sayang, karena kondisi tengah malam tak ada dokter hewan yang buka, keluarga tidak bisa memberikan pertolongan pada Tyson. Tyson meninggal hanya 30 menit kemudian.

Melihat anjing kesayangan mereka mati, seluruh anggota keluarga merasa patah hati. Mereka benar-benar kehilangan anjing yang telah menyelamatkan hidup mereka.

"Anjing pemberani menyelamatkan kami dari bahaya,” ucap Ameen.

"Namun, insiden itu sekali lagi memperlihatkan buruknya perawatan hewan di Odisha. Di mana seekor anjing mati tanpa mendapatkan perawatan," sambungnya.

(cr12/tribun-medan.com)

