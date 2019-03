Anoushka Bhuller Butuh Dukungan Wakili Sumut di Ajang Pemilihan Putri Indonesia 2019

TRIBUN-MEDAN.com - Buat warga Sumut dukungan buat Sasa menjuarai ajang ratu kecantikan Indonesia melalui Putri Indonesia 2019 sangat diharapkan.

Saat ini Sasa sedang berjuang memenangkan ajang pemilihan Putri Indonesia 2019.

Dia mengaku sangat berterima kasih atas dukungan yang didapatkannya walau saat berjalan diatas panggung merupakan momen yang cukup membuatnya grogi.

"I stepped out of my comfort zone, it was nervewrecking, but I’m proud of myself. Yang tadi ngedukung, suaranya sangat membangkitkan, terima kasih banyak, hanya tuhan yang bisa balas kalian. Berkat suara kalian tadi saya mampu melakukan hal baru yang ternyata lumayan mendebarkan jantung," kata Sasa melalui akun Instagramnya.

Wanita yang bernama lengkap Anoushka Bhuller merupakan gadis cantik asal Medan. Selain dikenal pintar Sasa ini juga komunikatif.

Yuk…kenalan lebih dekat dengan gadis penuh prestasi ini.

Sasa lahir dan besar di Medan, Sumut, Indonesia. Dari SD dan SMP merupakan murid berprestasi di sekolah Sutomo 1, karena itu, Sasa kemudian ditempatkan di kelas plus bangku SMP.

Untuk beradaptasi, gadis murah senyum itu juga mempelajari bahasa hokkien dan mandarin.

Saat SMA 1 di usia 14 tahun, Sasa pindah ke Anglo Chinese School Singapore yang merupakan sekolah prestigius, dimana Sasa selalu mendapatkan award nilai tertinggi setiap semesternya.

Sasa juga aktif di paduan suara dan kegiatan sosial di Singapura. Contohnya Sasa pernah menjadi MC untuk acara yang dihadiri oleh menteri pertahanan Singapura.

Akhirnya Sasa diberikan beasiswa untuk kuliah di University of Sydney.

Saat berkuliah S1 di Sydney jurusan Ilmu Kedokteran, basis untuk menjadi seorang dokter atau setara dengan sarjana kedokteran di Indonesia, Sasa tetap aktif berorganisasi dan berkegiatan sosial.

Sasa aktif berpartisipasi di Ronald Mcdonald House dan juga sasa merupakan seorang presiden dari Health and Lifestyle society, komunitas yang fokus bukan hanya kepada kesehatan fisik tapi mental juga.

So….dukungan kita sudah tepat. Ayo bantu Voting Sasa menjadi juara Putri Indonesia 2019.

Prestasi yang pernah diraih oleh @anoushkabhuller :

•Juara favorit Celebrity Model Awards 2010

• Anglo Chinese School very highly commended Student (2010-2011)

• Beasiswa untuk University of Sydney foundation program (2011-2012)

• President of Sydney University Health and lifestyle Society (2012-2014)