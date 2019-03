Medan Kini Telah Memiliki Buku Pedoman Pengelolaan Sampah dari Jepang

TRIBUN MEDAN/HO

Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi didampingi Kadis Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan HM Husni menerima Formal Rencana Kerja The Climate and Clean Air Coalition (CCAC) yang diberikan Mr Dr Hiroyuki Kage selaku Direktur Kitakyushu Urban Center Institute For Global Environtmental Strategies (IGES) Jepang di Balai Kota Medan, Selasa (5/32019).