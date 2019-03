LIVE BOLA HARI INI - PSG vs Manchester United & AS Roma vs FC Porto Kamis Dini Hari, Live Streaming

LIVE BOLA HARI INI - PSG vs Manchester United & AS Roma vs FC Porto, Rabu Malam atau Kamis Dini Hari

TRIBUN-MEDAN.COM - Saksikan Liga Champions putaran leg kedua antara PSG vs Manchester United & AS Roma vs FC Porto, Rabu (6/3/2019) atau Kamis dini hari.

Ada empat tim yang akan berlaga yakni PSG vs Manchester United & AS Roma vs FC Porto

FC Porto vs AS Roma di Estadio do Dragao, sedangkan PSG vs Manchester United di Parc des Princes pada laga Liga Champions

Berdasarkan hasil pada leg pertama, AS Roma dan PSG tampak berpeluang bagus untuk melangkah ke babak perempat final.

Namun Man United dan FC Porto tetap menjaga asa.

AS Roma mengantungi kemenangan 2-1 di kandang sendiri, sedangkan PSG malah sukses menang 2-0 di kandang Manchester United.

Akan tetapi, dalam sepak bola apapun bisa terjadi. FC Porto dan Manchester United bisa mencontoh apa yang dilakukan Ajax Amsterdam sehari sebelumnya.

Sudah kalah 1-2 di kandang sendiri pada leg pertama, Ajax mendapatkan skor yang dibutuhkannya untuk lolos ke babak perempat final.

Memerlukan kemenangan dengan selisih dua gol atau lebih, Ajax malah sukses meraih kemenangan dengan selisih tiga gol, yaitu skor 4-1.