LIVE SCORE - Link Live Streaming PSG vs Manchester United, Hasil Babak I Skor 1-2,Lukaku Cetak 2 Gol

Laga seru PSG vs Manchester United sedang berlangsung, skor sementara 1-2 di 45 menit babak I.

Babak pertama dimenangkan MU. Namun secara agregat, PSG masih unggul 3-2.

Manchester United mencetak gol pertama lewat sepakan Rumelu Lukaku di menit 11.

Tak berselang lama, PSG membalas gol lewat Juan Bernat di menit ke 12.

Namun, Setan Merah kembal ungguh lewat brace alias gol kedua Romelu Lukaku di menit ke 30

Skor sementara PSG vs Manchester United 1-2.

Saksikan duel Liga Champions babak 16 besar leg kedua PSG vs Manchester United, via link live streaming di sini.

Hari ini, selain laga krusial PSG vs Manchester United, FC Porto bakal menjamu AS Roma, di Stadion do Dragão, Portugal.