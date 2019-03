Potret kemewahan pernikahan Yuanita juga dibagikan oleh pembawa acara Soraya Hylmi lewat akun Instagramnya. Ia mengunggah potret Yuanita dan sang suami nampak dari belakang.

Menilik Potret Mewahnya Pernikahan Yuanita Christiani dan Indra yang Diadakan di Kapal Pesiar

TRIBUN-MEDAN.com - Yuanita Christiani mengikat janji suci penikahan dengan seorang pria bernama Indra Wiguna Cipto pada hari ini, Kamis (7/3/2019) pagi di Singapura.

Sebelumnya, Yuanita Christiani membagikan kabar bahagia tersebut lewat akun Instagram pribadinya, @yuanitachrist.

Yuanita Christiani mengunggah foto prawedding bersama Indra dengan konsep serba putih.

Ia mengumumkan bahwa acara pernikahannya akan disiarkan secara langsung lewat Instagram pribadinya pada pukul 09.00 dan 11.00 waktu Singapura atau 08.00 dan 10.oo WIB pada Kamis (7/3/2019).

"With a humble heart, we would like to share our happiness to all of you about our wedding ceremony.

Tomorrow, Thursday 7 March 2019 at 8 AM on Instagram @yuanitachrist #crazyINlovewithYU," tulis Yuanita, Rabu (6/3/2019) .

(Dengan rendah hati, kami ingin berbagi kebahagiaan kami kepada semua tentang upacara pernikahan kami. Besok, Kamis 7 Maret 2019 pukul 8 pagi di Instagram).

Berdasarkan pantauan TribunStyle.com dari akun Iive Instagram Yuanita, suasana serba putih tampak menghiasi di lokasi acara sakral tersebut.

Berbagai bunga serta ornamen juga turut menghiasi tempat acara pernikahan Yuanita.