SEDANG BERLANGSUNG Link Live Streaming PSG vs Manchester United Babak I Skor 1-1, Cek Link Live RCTI

TRIBUN-MEDAN.COM - Laga seru PSG vs Manchester United sedang berlangsung, skor sementara babak I 1-1. Manchester United mencetak gol pertama lewat sepakan Rumelu Lukaku di menit 11.

Tak berselang lama, PS membalas gol lewat Juan Bernat di menit ke 12.

Skor sementara PSG vs Manchester United 1-1.

Saksikan duel Liga Champions babak 16 besar leg kedua PSG vs Manchester United, via link live streaming di sini.

Hari ini, selain laga krusial PSG vs Manchester United, FC Porto bakal menjamu AS Roma, di Stadion do Dragão, Portugal.

Pada leg pertama di Stadion Olimpico, Roma menang 2-1.

Laga yang paling menyita perhatian adalah Paris Saint-Germain (PSG) menjamu Manchester United di Stadion Parc des Prince, Perancis.

Pertandingan ini dijadwalkan tayang langsung di RCTI mulai pukul 03.00 WIB.

Juga bisa Anda saksikan secara live streaming.