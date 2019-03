SIARAN LANGSUNG PSG vs Manchester United, Cek Link Live Streaming & Hasil Liga Champions Leg I

SIARAN LANGSUNG PSG vs Manchester United, Cek Link Live Streaming & Hasil Liga Champions Leg I

TRIBUN-MEDAN.COM - Saksikan duel Liga Champions babak 16 besar leg kedua PSG vs Manchester United, Kamis (7/3/2019) dini hari WIB.

Hari ini, selain laga krusial PSG vs Manchester United, FC Porto bakal menjamu AS Roma, di Stadion do Dragão, Portugal.

Pada leg pertama di Stadion Olimpico, Roma menang 2-1.

Laga yang paling menyita perhatian adalah Paris Saint-Germain (PSG) menjamu Manchester United di Stadion Parc des Prince, Perancis.

Pertandingan ini dijadwalkan tayang langsung di RCTI mulai pukul 03.00 WIB.

Juga bisa Anda saksikan secara live streaming.

Berikut link live streaming Paris Saint-Germain Vs Manchester United:

