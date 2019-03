Majelis Buddhayana Indonesia PC Kota Medan Gelar Pelatihan Duta Dharma

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, MEDAN - Majelis Buddhayana Indonesia PC Kota Medan kembali mengadakan Pelatihan Duta Dharma yang diikuti oleh kalangan Keluarga Buddhayana Indonesia.

Pelatihan Duta Dharma ini akan berlangsung selama dua hari yaitu 2 dan 3 Maret 2019. Dalam pelatihan kedua ini, peserta akan mendapatkan materi dari YM. Nyana Sila Thera.

Selama 16 jam, sejumlah 42 peserta akan mendapatkan materi tentang Dharmaduta Pandita Buddhayana, Tipitaka Tematik, Teknik dan Praktik Penulisan Khotbah, dan Teknik dan Praktik Penyampaian Khotbah TKM (Terstruktur, Kontekstual, Menyenangkan).

Bertempat di ruang Chandaka 4 Buddhayana Dharmasala, pelatihan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Majelis Buddhayana Indonesia.

Kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari UP. Ir. Sutopo selaku Ketua Majelis Buddhayana Indonesia PC Kota Medan, UP. Eddy Suyono Setiawan selaku Ketua Majelis Buddhayana Indonesia PD Sumatera Utara, YM. Nyannapada Mahasthavira mewakili Sangha Agung Indonesia, dan UP. Burhan, S.Ag., M.Si. selaku Penyelenggara Bimas Buddha Kemenag Kota Medan sekaligus membuka Pelatihan Duta Dharma II secara resmi.

“Ini adalah pelatihan kedua yang diadakan oleh Majelis Buddhaya Indonesia PC Kota Medan, kami canangkan 6 kali pelatihan pada tahun 2019 untuk mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan para Duta Dharma yang tergabung dalam Keluarga Buddhayana Indonesia.” disampaikan Ir. Sutopo dalam kata sambutannya.

Eddy Suyono menyampaikan selamat dan dukungan atas pelaksanaan pelatihan Duta Dharma ini yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para Duta Dharma.

UP Burhan, menyampaikan bahwa istilah Duta Dharma yang lebih dikenal sebagai Penyuluh dalam Kementrian Agaman Kota Medan, khususnya Agama Buddha adalah orang yang energik, berwawasan buddhadharma, dan mengikuti kriteria yang telah ditentukan.

Dengan mengikuti pelatihan ini, kita dapat mengembangkan diri dan sekalgus mengikuti proses pembelajaran yang tidak kenal usia menurut YM. Nyannapada Mahasthavira. Acara pembukaan ditutup foto bersama setelah doa yang dipimpin oleh YM. Nyannapada Mahasthavira. JS