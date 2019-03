Rumor Kedekatan Luna Maya dengan Pengusaha Negeri Jiran Faisal Nasimuddin, Begini Kata sang Sahabat

TRIBUN-MEDAN.com - Luna Maya digosipkan dekat dengan seorang pengusaha muda asal Malaysia bernama Faisal Nasimuddin. Namun, Iwet Ramadhan, sahabat Luna, membantahnya.

"Enggak kok, itu beritanya apaan, itu enggak benar," ujar Iwet saat ditemui di acara Pantene Perfect on Art Experience di Pacific Place, SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2019).

Menurut Iwet, saat ini Luna lebih memilih untuk berkonsentrasi pada pekerjaannya dibandingkan dengan kehidupan percintaannya.

"Luna akan konsentrasi pada pekerjannya, kita akan lihat akan banyak karya dari Luna tahun ini dan tahun depan, akan ada banyak gebrakan yang dia buat," ungkap Iwet.

"Dan ia akan konsentrasi ke situ. Soal masalah percintaan itu enggak ada deh," imbuhnya.

Karena menurut Iwet, Luna memilih melupakan kisah masa lalunya dengan menghasilkan karya dan gebrakan baru yang akan ia buat.

"Move on bisa dari sehala macam ya, enggak cuman hati ya. Bisa masalah hati bisa, masalah pekerjaan, wah segala macam. Kita lihat saja she is very positive, I'm happy for her, dan kita lihat akan ada gebrakan dari Luna," jelas Iwet.

Sebelumnya Luna dan Faisal tampak saling berbalas komentar pada unggahan Instagram masing-masing. Berawal dari situlah warganet lantas menjodohkan Luna dengan pengusaha sukses asal Malaysia tersebut.

