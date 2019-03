Asisten Pelatih PSMS Edy Syahputra Bawa Pemprovsu Juara Turnamen Antarmaster FMPL-PSM

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tim PS Pemprov Sumut berhasil menjuarai Turnamen sepakbola antarmaster memperebutkan Piala Forum Masyarakat Peduli Lapangan-Persatuan Sepakbola Mabar (FMPL-PSM) tahun 2019.

Mereka berhasil menang tipis 1-0 atas PS Pertamina pada partai final yang berlangsung di Lapangan Mabar Putra, Jl Manggaan VI, Pasar II Mabar, Kecamatan Medan Deli, Minggu (3/2/2019).

Keunggulan Pemprovsu dicetak oleh Asisten Pelatih PSMS, Edy Syahputra.

Pada babak kedua tim tak mampu menciptakan gol.

Namun di babak kedua, tom Pemprovsu yang diperkuat beberapa Mantan Pemain PSMS seperti Ansyari Lubis, Puspom, Sugiar, M Halim, Penanggungjawab Tim PSMS Mulyadi Simatupang dan lainnya mampu merubah kedudukan.

Edy mampu memecah kebuntuan setelah berhasil terlepas dari perangkap offside. Gol tunggal Edy pun bertahan hingga pertandingan berakhir.

Pemain Pemprovsu, Mulyadi Simatupang mengaku dalam turnamen itu menargetkan sebagau juara. Pasalnya, tim Pemprovsu diperkuat oleh beberapa Mantan Pemain PSMS.

"Target kita memang juara karena kita gabung dengan Mantan Pemain PSMS. Kami sering juga latihan dan buat tim ini semakin solid. Tapi memang tujuannya bukan untuk berprestasi, hanya sebagai bentuk rutinitas berolahraga dan silaturahmi," katanya.

Setelah ini, Pemprovsu akan melanjutkan agenda lagi untuk mengikuti Turnamen Medan Rumah Kita yang berlangsung dalam waktu dekat.

"Selanjutnya akan ikut turnamen Rumah Kita Cup. Pemainnya yang ini dan mungkin nanti ada tambahan yang lagi," ungkapnya.

Turnamen antarmaster ini merupakan turnamen old crack. Sebanyak 12 peserta turnamen antarmaster adalah PS Pemprovsu, Gumarang FC, PS IPK Sumut (Pool A), PS Pertamina, PS Forum FMPL, PS Kosek Hanudnas III (Pool B), PS Pelindo I, PS Maryland United, PS LHA Meluz (Pool C), PS PLN, PS Disporasu, PS Belawan All Star (Pool D).

