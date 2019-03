Atlet Renang Annisa Putri Genjot Fisik demi Tembus Limit PON di Kejurnas Renang Menuju PON Papua

TRIBUN-MEDAN.com-Atlet Renang Sumatera Utara Annisa Putri menargetkan mampu menembus limit PON pada kejuaraan nasional (Kejurnas) renang yang rencananya akan digelar pada bulan April di Jakarta.

Annisa yang akan turun di beberapa nomor andalannya pun mengaku Optimistis bisa mencapai target tersebut agar bisa lolos berlaga di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua tahun depan.

"Eventnya yang paling dekat Kejurnas renang bulan 4 di Jakarta, PraPON. Target yang penting lolos limit PON dulu lah biar bisa lolos ke PON nya. Mudah-mudahan dapat medali di 100 bebas. Kalau tidak salah limit untuk cewek 100 meter gaya bebas 1.02 menit. Kalau yang fix nya sih 50 sama 100 meter gaya bebas, yang 200 bebas dan 50 meter gaya dada masih belum fix," ujarnya kepada Tribun Medan, Minggu (10/3/2019).

Saat ini, Annisa yang juga merupakan salah satu atlet yang lolos Selekda PRSI Sumut pada Februari lalu ini mengaku sudah rutin menjalani latihan untuk persiapan jelang Kejurnas.

Di bawah bimbingan pelatihnya Yopie War dari klub renang Rajawali, atlet muda Kelahiran tahun 2002 ini rutin melakoni latihan renang mulai pukul 05.00 subuh hingga pukul 07.00 pagi.

Tak hanya itu, Annisa yang masih berstatus Siswa kelas XII SMA Nurul Islam Indonesia Medan ini juga turut melakoni latihan fisik seperti plank, pull up, sit up dan push up.

"Persiapannya latihan terus hampir setiap hari, latihan fisik, latihan renang pagi hari Senin-Sabtu jam 5-7 pagi, sorenya fisik, latihan lari di UNIMED Selasa, Kamis, Sabtu. Minggu off total gak ada latihan," kata Peraih medali emas 100 meter gaya dada dan 100 meter gaya bebas Porkot Medan 2018 ini.

Lebih lanjut, kata Annisa, pada Kejurnas tahun ini, akan ada banyak atlet tangguh dari provinsi lain yang akan dihadapinya.

Karena itu, porsi latihannya juga akan turut ditingkatkan untuk semakin menguatkan fisik, daya tahan serta staminanya.

"Ada banyaklah (saingan), Jakarta ada, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Porsi latihan iya (bertambah) soalnya kan sudah mulai dekat Kejurnas, latihan renang dan lari makin dibanyakin untuk stamina. Harus terus latihan supaya terus maju, ke depannya gak PON saja, target yang lain juga ada kayak SEA Games," pungkas Peraih juara 1 100 meter gaya punggung Kejurda PRSI Sumut 2019 ini.

(Cr11/Tribun-medan.com)