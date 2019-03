Kepergian sang bunda masih menyisakan luka mendalam untuk Mikha Tambayong. Hal tersebut diketahui dari unggahan Mikha Tambayong yang menampilkan foto ia, ibunda, serta sang ayah.

Mikha Tambayong Bikin Unggahan Berisi Ungkapan Kesedihan Mendalam setelah Kepergian Sang Ibu

TRIBUN-MEDAN.com - Sepekan sudah ibunda Mikha Tambayong, Deva Malaihollo meninggal dunia disebabkan penyakit Autoimun.

Kepergian sang bunda masih menyisakan luka mendalam untuk Mikha Tambayong.

Padahal sebelumnya Mikha Tambayong merasa tidak pernah mengalami patah hati seperti saat ini.

"It’s been a week since you passed and still feels like a dream. Never have i felt a worse heartbreak and pain than this.

But i know you are always here, maybe not physically but in my heart," tulis akun @miktambayong yang dikutip Grid.ID.

(Sudah seminggu sejak kau meninggal dan masih terasa seperti mimpi. Belum pernah saya merasakan patah hati dan sakit yang lebih buruk dari ini.

Tapi saya tahu kau selalu di sini, mungkin tidak secara fisik tetapi di hati saya).

"Reminding me not only that it’s important to count my blessings, but to be a blessing everywhere i am. Just like how you have become a blessing to many," sambungnya.

(Mengingatkan saya tidak hanya bahwa penting untuk menghitung berkat, tetapi untuk menjadi berkat di mana pun saya berada. Persis seperti bagaimana kamu menjadi berkat bagi banyak orang)

Dalam unggahannya, kekasih pebasket Daniel Wenas ini juga memuji paras cantik sang bunda.