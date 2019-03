Paket Pernikahan di Santika Medan, Hemat Hingga Rp 10 Juta

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Pernikahan impian menjadi dambaan bagi semua pasangan. Jika tidak mempunyai informasi yang tepat, banyak pasangan yang akan binggung mempersiapkan pesta pernikahan. Misalnya venue pernikahan di tanah Batak dan Medan khususnya.

Untuk memberikan informasi yang tepat, bagi masyarakat yang mempertanyakan ketersediaan venue di Kota Medan yang mampu memenuhi kebutuhan akan pelayanan terbaik, kenyamanan dengan kapasitas yang maksimal serta kemegahan di hari paripurna tersebut, Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan, akan hadir dalam Santika Indonesia Hotels & Resorts Wedding Expo

"Wedding Expo The Act of Love ini akan dilaksanakan di Jakarta mulai 22 hingga 24 Maret 2019 di Mall Kota Kasablanka Jakarta. Acara ini hadir untuk menjadi sumber informasi dan pilihan terbaik bagi rencana pernikahan," ujar Director of Sales Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan, Juliaty Hidajat

Tidak hanya sekadar informasi berharga tentang rencana pernikahan di Convention terbesar di Kota Medan ini, namun berbagai penawaran menarik pun banyak diberikan bagi calon mempelai yang langsung melakukan reservasi saat Wedding Expo selama tiga hari ini.

"Potongan Harga hingga Rp 10 Juta Rupiah, Paket Istimewa hanya dengan Rp 85.000/orang bagi 500 tamu, buffet dengan 12 menu pilihan beserta minuman ringan. Selain itu gratis satu menu pilihan pondokan dan gratis dua meja VIP berikut makanan ringan," ujarnya.

Juliaty menambahkan ada juga free room voucher bagi mempelai atau keluarga, gratis food and beverage voucher, gratis pre wedding photoshoot di area hotel dan banyak lagi keuntungan yang bisa didapat langsung dan dirancang bersama tim Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan selama event ini.

“Setiap calon mempelai yang memesan langsung di periode Wedding Expo ini juga akan memiliki kesempatan mendapatkan lucky draw room voucher ataupun food and beverage voucher tanpa diundi," tambahnya.

Ia mengatakan masyarakat Kota Medan juga berkesempatan mendapatkan promo menarik ini selama periode booking hingga 31 Maret mendatang. Anda bisa datang langsung ke Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan Jalan Kapten Maulana Lubis nomor 7, Petisah Tengah, Medan atau menghubungi nomor telepon yang tertera di Instagram @santikapremieredyandramedan.

"Dan jangan khawatir, meski Santika Indonesia sangat terkenal akan masakan Indonesia, namun kami mampu menghidangkan makanan khas negeri Tirai Bambu dan mancanegara lainnya. Santika Medan juga menawarkan paket Oriental Wedding yang sangat favorit saat ini. Dengan harga mulai Rp 1,9 Juta Rupiah per meja yang dibarengi dengan berbagai fasilitas lengkap,” pungkasnya.

(cr18/tribun-medan.com)