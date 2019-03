Meski mengaku santai dan tak mau banyak berdiam diri di rumah, Aura Kasih mengaku tetap memperhatikan menu makanan yang dia konsumsi.

Hamil Lima Bulan, Aura Kasih Hindari Tidur Siang dan Jaga Asupan Makanannya

TRIBUN-MEDAN.com - Usia kandungan penyanyi dan artis peran Aura Kasih sudah memasuki bulan kelima.

Namun tak seperti kebanyakan ibu hamil, perempuan berusia 32 tahun itu justru pantang tidur siang.

"Aku sudah hamil lima bulan, he he he ini aku hamil santai banget," kata Aura saat ditemui di Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Senin (11/3/2019).

"Beda banget, kalau ibu hamil biasanya tidur siang, nah, aku enggak," ujarnya.

"Aku hindari tidur siang, harus berkegiatan entah main musik atau apa kek."

"Terus untuk jaganya (kondisi) ya banyak excercise-lah, tapi jangan terlalu berat," sambungnya.

Salah satu kesibukannya saat ini adalah mempromosikan film terbarunya, The Sacred Riana: Beginning, yang akan tayang pada 14 Maret 2019 mendatang.T

"Santai banget malah, aku banyak promo film ini The Sacred Riana malah ke sana ke sini," ucapnya.

"Terus masih promo-promolah, daripada di rumah enggak ngapa-ngapain," ujar Aura.

Meski mengaku santai dan tak mau banyak berdiam diri di rumah, Aura mengaku tetap memperhatikan menu makanan yang dia konsumsi.

"Habis itu makan juga makan semua sih, yang penting jangan yang mentah sama yang berbahan pengawet ya kayak berkaleng," kata dia.

"Terus sisanya aku makan yang sehat aja kali ya, masak di rumah biasanya," ujar pelantun Mari Bercinta ini.

