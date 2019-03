Pertamina Enduro Touring Go Out & Adventure Sabang-Gresik, Pembuktian Kemampuan Produk

Vice President Domestic Retail Automotive PT Pertamina Lubricants, Arie Anggoro dan Solo Rider Jakarta - London 2018, Stephen Langitan (topi merah) bersama Enduro Touring Go Out Adventure Etape Pertama di Kota Medan.

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-Anak perusahaan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Lubricants

mengelola usaha pelumas otomotif dan industri serta base oil kini tersebar di pasar domestik hingga internasional di Asia, Afrika, dan Australia.

Perusahaan pelumas dengan visi mendunia ini, berkomitmen untuk selalu menghadirkan kesempatan terbaik dan berharga kepada mereka yang memiliki jiwa petualang (adventure) menggunakan pelumas Pertamina sebagai produk kebanggaan Anak Bangsa yang sudah terbukti ketangguhannya.

Setelah dilakukan pelepasan keberangkatan rombongan touring adventure dari Sabang-Gresik 5000 KM oleh PT Pertamina Lubricants dengan tajuk “Enduro Touring Go Out Adventure” pada hari Sabtu, 9 Maret 2019 tepat pukul 07.00 WIB di kawasan wisata Tugu Nol Km Sabang, Aceh.

Rombongan Enduro touring telah mencapai Etape ke-1 Kota Medan dari total waktu perjalanan selama 29 hari dengan waktu finish pada 6 April 2019 di Production Unit Gresik PT Pertamina Lubricants Gresik, Jawa Timur.

Para peserta rombongan Enduro touring melakukan meet and greet sebelum melanjutkan perjalanan etape ke-2 menuju Kota Padang. Dihadiri Vice President Domestic Retail Automotive PT Pertamina Lubricants Arie Anggoro, dan sejumlah perwakilan dari Pertamina Lubricants, Pertamina Retail serta perwakilan dari Domestic Gas para peserta rombongan Enduro touring berbagi pengalaman mengenai sulitnya lintasan perjalanan dan juga ketangguhan pelumas Enduro dan bahan bakar Pertamax.

Pada etape ke-1 peserta Enduro touring singgah di lokasi proyek milik Pertamina geothermal Energy Sibayak selanjutnya peserta akan singgah di lokasi proyek Pertamina geothermal Ulu Belu Lampung, geothermal Kamojang Garut, kilang Cilacap dan terakhir finish di pabrik pelumas PT Pertamina Lubricants Gresik. Peserta disuguhkan dengan jalur yang memiliki pemandangan-pemandangan alam yang indah disepanjang perjalanan dan menikmati kuliner berbagai daerah.

Vice President Domestic Retail Automotive PT Pertamina Lubricants, Arie Anggoro mengatakan Enduro Touring Go Out Adventure adalah sebuah perjalanan untuk merasakan langsung ketangguhan dan kualitas produk Pertamina seperti pelumas Enduro, bahan bakar Pertamax dan kualitas serta kemudahan penggunaan Bright Gas Can.

"Pertualangan ini sangat lengkap karena sekaligus melihat proyek Pertamina diseluruh lintasan selama perjalanan sekaligus menikmati wisata alam yang sangat indah di Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan," ujar

Arie, di Chirurgie Cafe Jalan K.H. Wahid Hasyim, Medan, Selasa (12/3/2019).

Arie berharap agar seluruh peserta Enduro touring dapat memberikan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai produk hasil karya anak bangsa dan lebih menjaga dan mencintai kekayaan alam Indonesia.

Ia mengatakan Pertamina Enduro, sebagai brand unggulan PT Pertamina Lubricants untuk segmen kendaraan roda dua dengan bangga mendukung perjalanan Touring Enduro Go Out & Adventure, Sabang – Gresik 5.000 Km selama 29 hari.