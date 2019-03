Lagu Pulau Samosir Dinyanyikan Siswa di Shanghai, Daniel: Ingin Kenalkan Danau Toba dan Siantar. .

TRIBUN-MEDAN.COM - Lagu Batak berkumandang di tanah Tiongkok, satu di antaranya lagu berjudul Pulau Samosir di Xiwai International School Shanghai.

Puluhan siswa di sana antusias menyanyikan Pulau Samosir yang diajarkan anak Pematangsiantar, Daniel Ompusunggu.

Berbincang dengan www.tribun-medan.com, kunjungannya ke Tiongkok memang dikhususkan untuk memperkenalkan Pematangsiantar dan Danau Toba.

"5 hari di Shanghai. Ke sini untuk promosi Pematangsiantar dan Danau Toba di Xiwai International School Shanghai," tulis Daniel melalui chat facebook.

Tonton video lengkapnya;

Ayo subscribe channel YouTube Tribun MedanTV

Ditemui Panglima TNI dan Kapolri, Syekh H Ali Akbar: Orang Batak tak Cerita Agama Islam atau Kristen

Resmikan KMP Ihan Batak, Menko Luhut Ungkap Sosok Pertama Kali Mencetuskan Pembangunan Danau Toba

Kabar Baik Bagi Hasinggaan, Ringroad Danau Toba Segera Dibangun

Kepada Tribun Medan, Daniel memperlihatkan foto-foto saat berada di Tiongkok, beberapa adalah momen dirinya saat berbincang dengan Dubes Indonesia untuk Beijing Djauhari Oratmangun dan Dubes Indonesia untuk Polandia Siti Nugraha Mauludiah.

Daniel mengunggah aktivitasnya di akun facebook pribadinya.

Ia tampak berhasil membuat siswa di sana bertepuk tangan sembari melantunkan lagu Batak.

Detik-detik Pilot Gunakan Bahasa Batak saat Menyapa Penumpang di Kabin Pesawat, LIHAT VIDEONYA. .

Ajang Pencarian Jodoh (Take Me Out) Khas Batak Membludak, Pertanda Muda-mudi Batak Banyak Jomblo?

"Sepertinya Industri musik di Indonesia maupun di Dunia semakin melirik Lagu Batak. Karena setiap presentasi ke Luar negeri, semua peserta suka dengan lagu Batak. Artinya pasar untuk lagu Batak ini sangat luas.

Sama halnya seperti teman teman di Xiwai International School Shanghai yang turut menyanyikan salah satu lagu Batak Pulau Samosir arransemen Viki Sianipar. Meskipun mereka terlihat masih agak susah mengucapkan bahasa Batak tapi mereka menikmatinya.

Apresiasi setinggi tingginya untuk seluruh pelaku seni, penyanyi dan pencipta lagu Batak. Terus berkarya dan kita tunggu lagu lagu Batak lainnya.

I am so proud as Halak Batak," tulis Daniel di akun facebooknya.

(hen/tribun-medan.com)