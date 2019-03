Didesak Hotman Paris, Akhirnya Luna Maya Beberkan Hubungannya dengan Faisal Nasimuddin

TRIBUN-MEDAN.COM - Hotman Paris mendadak akui jika dirinya marah saat Luna Maya beberkan hubungan yang ia jalin dengan Faisal Nasimuddin.

Kemarahan Hotman Paris itu terjadi saat ia menjadi bintang tamu dalam program Suka-suka Sore, Selasa (12/3/2019).

Hal itu bermula saat Ayu Dewi dan Melaney Ricardo yang bertugas sebagai pembawa acara, memberikan pertanyaan untuk Hotman Paris dalam segmen menjawab pertanyaan netizen.

Tak hanya untuk Hotman Paris, rupanya banyak juga netizen yang mengirimkan pertanyaan pada Luna Maya.

Salah seorang netizen memberikan pertanyaan untuk Luna Maya tentang hubungan yang ia jalin dengan pengusaha kaya raya asal Malaysia, Faisal Nasimuddin.

"Kak Luna kenapa enggak jadian sama Bang Faisal Nasimuddin? Kalau dilihat sepertinya abang satu itu suka sama kaka Luna. Kalian cocok berdua," tanya Ayu Dewi.

"Sebelum bertemu dengan Bang Faisal Nasimuddin, cocok nih ada Bang Hotman, nasi Padang, silahkan-silahkan," tambah Melaney Ricardo berkelakar.

Luna Maya lalu menjawab bahwa dirinya dengan Faisal Nasimuddin hanya berteman saja.

"Kalau sama Abang Faisal masih teman saja, kebetulan the sister is a my bestfriend. Adiknya yang perempuan sahabatku," jawab Luna Maya.

"Tapi enggak menutup kemungkinan dong kalau berjodoh?," sahut Melaney Ricardo.