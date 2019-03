Impian Klopp Tak Jumpa Tim dari Inggris Terwujud di Perempat Final Liga Champions Musim 2018-2019

TRIBUN-MEDAN.com-Ada tiga tim yang ingin dihindari pelatih Liverpool FC, Juergen Klopp, pada perempat final Liga Champions 2018-2019.

Liverpool memastikan satu slot pada perempat final seusai menggebuk Bayern Muenchen 3-1 dalam leg kedua babak 16 besar.

Selanjutnya The Reds berpotensi bertemu dengan salah satu dari Manchester United, Tottenham Hotspur, Manchester City, FC Barcelona, Juventus, Ajax Amsterdam, atau FC Porto.

Adapun acara pengundian akan dilaksanakan pada Jumat (15/3/2019).

Juergen Klopp pun mengaku ogah bertemu dengan sesama wakil Inggris yaitu Man United, Man City, dan Spurs.

"Semua pelatih tentu juga mengharapkan hal seperti itu," kata sang nakhoda seperti dikutip BolaSport.com dari Mirror

"Setiap pelatih akan mengatakan hal yang sama di Liga Champions, 'lebih baik melawan tim Eropa lainnya'," ucap Klopp menambahkan.

Liverpool selalu bertemu sesama tim Inggris dalam tiga penampilan terakhir mereka pada fase perempat final Liga Champions.

Hasilnya, Si Merah dua kali lolos dan satu kali tersingkir.

Kali terakhir Liverpool jumpa wakil Negeri Ratu Elizabeth II dalam babak delapan besar adalah pada 2017-2018.

Saat itu mereka berhasil menyingkirkan Machester City dengan agregat 5-1.

Hasil drawing Liga Champions baru saja digelar pada Jumat (18/3/2019) untuk menentukan laga-laga di babak perempat final.



Drawing Liga Champions untuk babak perempat final dilaksanakan di markas UEFA di Kota Nyon, Swiss.

Dalam drawing Liga Champions untuk babak perempat final, tidak ada lagi peraturan kedua tim dari liga yang sama dilarang bertemu seperti pada babak 16 besar.



Kini tim-tim dari liga yang sama bisa saling bunuh di babak perempat final.



Musim ini, hanya Liga Inggris yang masih mengirimkan lebih dari satu wakil hingga babak perempat final Liga Champions.



Keempat wakil Liga Inggris tersebut adalah Tottenham Hotspur, Manchester United, Liverpool, dan Manchester City.



Akan tetapi, hanya akan ada satu pertemuan antara tim Inggris di babak perempat final.



Tottenham Hotspur akan bertemu dengan Manchester City di babak perempat final Liga Champions musim ini.





Berikut hasil undian Liga Champions untuk babak perempat final:



Ajax Amsterdam vs Juventus



Liverpool vs FC Porto



Tottenham Hotspur vs Manchester City



Barcelona vs Manchester United



(Tim yang pertama disebut akan bertindak sebagai tuan rumah pada leg pertama).



Pertandingan leg pertama babak perempat final Liga Champions akan berlangsung pada Selasa (9/4/2019) dan Rabu (10/4/2019) malam waktu setempat.



Sementara leg kedua akan berlangsung pada Selasa (16/4/2019) dan Rabu (17/4/2019) malam waktu setempat. (*)

