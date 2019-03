4 Tim Ini Difavoritkan Lolos ke Semifinal Liga Champions, Tim Mana yang Jadi Kuda Hitam?

Drawing Liga Champions 2018-2019 baru saja digelar di markas UEFA di Nyon, Swiss, Jumat (15/3/2019) petang WIB.

Pendukung dua tim besar, Juventus dan Liverpool, di Indonesia pantas bersukacita.

Juventus dan Liverpool mendapat lawan yang relatif lebih ringan di perempat Liga Champions.

Juventus bertemu Ajax, sedangkan Liverpool bersua Porto.

Dua perempat finalis lainnya boleh dibilang cukup berimbang.

Manchester City ditantang tim sesama Liga Inggris, yakni Tottenham Hotspur.

Barcelona ditantang Manchester United.

HASIL DRAWING

PEREMPAT FINAL

LIGA CHAMPIONS

Ajax vs Juventus

Liverpool vs Porto

Tottenham vs Manchester City

Barcelona vs Manchester United

Manchester City dan Manchester United tak diizinkan oleh otoritas setempat untuk bermain di kandang pada malam yang sama, termasuk pada dua malam beruntun.