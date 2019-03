Link Live Streaming (Siaran Langsung) Persipura Vs Kalteng Putra, Berikut Perkiraan Susunan Pemain

Saksikan pertandingan Persipura vs Kalteng Putra FC, Sabtu (16/3/2019) sore.

TRIBUN-MEDAN.COM - Live streaming pertandingan Persipura vs Kalteng Putra pada lanjutan Grup C Piala Presiden Sabtu (16/3/2019), mulai kick off pukul 15.30 WIB sore.

Laga antara kedua tim, akan berlangsung di Stadion Moch Soebroto, Kota Magelang.

Laga ini matchday ketiga Grup C Piala Presiden 2019.

Pertandingan Persipura vs Kalteng Putra di Piala Presiden 2019 ini bisa Anda daksikan secara live streaming melalui link berikut:

LINK STREAMING

LINK STREAMING

Anda juga menyaksikannya melalui live score link di bawah:

LINK LIVE SCORE

Merangkum dari berbagai sumber, pelatih Kalteng Putra FC, Gomes de Oliveira, mengaku bahwa ia terus meminta anak asuhanya untuk menguasai bola.

Kemenangan menjadu harga penting untuk Kalteng Putra, demi meraih tiket lolos ke babak delapan besar Piala Presiden 2019.