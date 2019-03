Ketemu Fulham di Pekan 31 Kesempatan Liverpool Geser Man City dari Singgahsana Klasemen. 

TRIBUN-MEDAN.com-Memasuki pekan ke-31, Liga Inggris berbarengan dengan jadwal Piala FA yang diadakan pada Sabtu (16/3/2019) hingga Minggu (17/3/2019).

Dilansir BolaSport.com dari situs resmi Premier League, hanya akan ada 5 pertandingan Liga Inggris pekan ini.

Pada Sabtu (16/3/2019), terdapat 3 laga yang semuanya kick off pada pukul 22.00 WIB, yakni Bournemouth Vs Newcastle, Burnley Vs Leicester, dan West Ham Vs Huddersfield.

Terdapat 4 laga yang harus ditunda pada Sabtu (16/3/2019) lantaran berbarengan dengan jadwal perempat final Piala FA.

Keempat laga yang ditunda yakni Brighton Vs Cardiff City, Watford Vs Southampton dan Wolves Vs Arsenal, dan Manchester United Vs Manchester City

Sementara, pada Minggu (17/3/2019), Liverpool bakal bertandang ke kandang Fulham pada pukul 21.15 WIB. Lalu dilanjutkan dengan laga Everton Vs Chelsea pada pukul 23.30 WIB yang dapat disaksikan langsung melalui RCTI.

Satu laga ditunda pada hari Minnggu adalah Totttenham Hotspur Vs Crystal Palace.

Laga melawan Fulham menjadi kesempatan emas bagi Liverpool menggusur Man City dari puncak klasemen. Manchester City sendiri tidak akan bertanding di Liga Inggris pekan ini, The Citizen harus melakoni laga perempat final Piala FA melawan Swansea, Minggu (17/3/2019).

Jadwal Liga Inggris pekan ke-31

Sabtu

Bournemouth Vs Newcastle - 22.00 WIB

Brighton Vs Cardiff - 22.00 WIB

Burnley Vs Leicester - 22.00 WIB (*)

