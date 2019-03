Kiper Timnas Futsal Selandia Baru Atta Elayyan Meninggal Dunia, Korban Penembakan Brenton Tarrant

TRIBUN-MEDAN.com-Sebanyak 3 pesepak bola turut menjadi korban tewas aksi teror Christchurch pada Jumat (15/3/2019).

Kiper timnas futsal Selandia Baru, Atta Elayyan dikonfirmasi menjadi salah satu korban tewas dalam aksi penembakan di dua Masjid di ChristchuBrenton Tarrantrch, Selandia Baru pada Jumat (15/3/2019).

Pada Jumat, tersangka secara membabi buta melakukan aksi penembakan di masjid saat masuk waktu solat Jumat dan menewaskan 49 orang.

Korban bertambah satu pada Minggu (17/3/2019) setelah polisi menemukan korban lagi di salah satu masjid.

Ia adalah Atta Elayyan, pria 33 tahun yang merupakan kiper timnas futsal Selandia Baru.

Dilansir BolaSport.com dari Indian Express, Atta menjadi pelatih bagi tim futsal Christchurch Boy's High School. Saat kejadian, pemain kelahiran Kuwait ini akan melakukan ibadah solat Jumat di Masjdi Al Noor, dekat South Hagley Park.

Ia meninggalkan seorang istri bernama Farah dan seorang putri bernama Aya.

Elayyan tercatat mengoleksi 19 caps internasional bersama tim nasional Futsal Selandia Baru atau biasa disebut Futsal Whites.

Pada 2014, Elayyan menerima penghargaan New Zealand Futsal Player of The Year, saat berhasil membawa timnya Mainland Futsal memenangkan kompetisi nasional.

Naicker, direktur pengembangan Mainland Futsal mengatakan kesedihannya saat kehilangan Elayyan.

"Dia (Elayyan) mencoba melatih sekolahnya pada waktu kecil. Meski ia tidak punya banyak waktu, tetapi ia masih melakukan hal tersebut. Dia tidak pernah meminta imbalan. Dia adalah benar-benar manusia, yang luar biasa" ujar Naicker.

Orang-orang dari Futsal dan Sepak Bola Selandia Baru, perwakilan dari Mainland Futsal memberi penghormatan kepada Elayyan pada Minggu (17/3/2019) dengan memberi bunga di masjid tempat ia dibunuh.

Selain Atta, dua pesepak bola lainnya juga menjadi korban dari aksi terorisme Christchurch. Mereka adalah Sayyad Milne (14) dan Omar Tariq (24 tahun).

Sayyad Milne diketahui juga berposisi sebagai kiper dan punya cita-cita menjaid pesepak bola internasional.

Sementara kematian Omar Tariq dikonfirmasi oleh pelatih Nomads United, Fernando Lambert yang melihatnya ditembak. (*)

