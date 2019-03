Menikmati Lezatnya Nasi Biryani dan Bebek Madu Tanpa Micin di Rumah Makan Sharaswaty

TRIBUN-MEDAN.com-Tidak terhitung jumlah tempat makan yang ada di kota Medan. Namun sangat jarang kita temukan tempat makan yang berani menjamin 100% makanan yang disajikan tanpa menggunakan penyedap rasa atau sering kita sebut Micin, ataupun menggunakan pengawet makanan yang tentu saja tidak baik bagi kesehatan.

Adalah Rumah Sharaswaty yang terkenal dengan nama Bebek Samara, salah satu tempat makan yang menjamin makanan yang disajikan tanpa menggunakan micin ataupun pengawet makanan.

Dengan mengusung Tagline 'No MSG With Only Love, Udah Sedap Tanpa Penyedap" tempat makan ini selalu ramai pengunjung.

“Tempat ini lengkap menyediakan makanan dari pagi hingga malam hari, ada menu sarapan, makan siang dan malam , tidak ketinggalan, kita juga menyediakan kopi Gayo original untuk para penikmat kopi,” ujar Pemilik sekaligus pengelola PT Khadijah Sharaswaty Indonesia, Sri Dewi Fitriyani Natadiningrat, Senin (18/3/2019)

Terdapat beberapa menu andalan di tempat ini, di antaranya Bebek Bakar Madu, Bebek Goreng Kelapa, Nasi Goreng Bebek Asin, Nasi Goreng Kambing, dan Ayam.

“Bebeknya kita ambil langsung dari peternak dan ini bebek muda, dagingnya lembut, padat, dan tidak berlemak. madunya juga langsung dari petani, madu original, kita tidak beli madu instan karena akan mengurangi cita rasa masakan,” ujarnya.

Bebek Samara merupakan menu andalan Rumah Sharaswaty, hal tersebut dikarenakan bebek yang digunakan adalah bebek peking yang lembut dengan racikan bumbu yang beragam.

Peduli dengan kesehatan pelangan, bebek dibakar tanpa arang lengkap dengan olesan madu dan ditumis dengan bawang putih dan Bombay, sedangkan untuk bebek goreng, akan disajikan dengan kelapa goreng yang renyah.

Akan lengkap apabila ditambah Nasi Bakar Polos yang sangat gurih dan wangi. “Ada juga nasi bakar bebek asin sama nasi goreng bebek, kalau nasi bakarnya diisi dengan bebek suwir lalu dimakan dengan telur asin bulat, sedangkan nasi goreng bebek ada bebek suwit dan petenya, tinggal dipilih mau pakai bebek bakar atau bebek goreng,” ujarnya.

Selain itu terdapat juga beragam makanan lainnya seperti Bubur Ayam Jakarta, Siomay, serta cemilan seperti Risole, Lumpia, Kentang Goreng, Kebab, dan Juice.