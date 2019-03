Nana Mirdad Angkat Bicara dan Bilang Begini saat Dibilang Kekurusan seusai Sakit Tifus

Nana Mirdad Angkat Bicara dan Bilang Begini saat Disebut Kekurusan seusai Sakit Tifus

Lantaran tengah sakit sehingga tak memungkinkan untuk mengadakan perayaan ulang tahun. Maka dari itu, Andrew pun memutuskan untuk menunda perayaan ulang tahun Nana Mirdad.

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris Nana Mirdad baru saja sembuh dari penyakit tifus yang dideritanya.

Istri Andrew White itu harus beristirahat total selama dua minggu.

Saat dirinya sedang sakit, sang suami pun dengan setia merawat dan menghibur Nana Mirdad.

Bentuk perhatian Andrew pun terlihat saat Nana tengah berulang tahun.

Nana memang baru saja berulang tahun ke-34 pada Kamis (14/3/2019) lalu.

Lantaran ia tengah sakit sehingga tak memungkinkan untuk mengadakan perayaan ulang tahun.

Maka dari itu, Andrew pun memutuskan untuk menunda perayaan ulang tahun Nana.

Pria berusia 33 tahun itu memilih untuk menghibur sang istri.

"HAPPY BIRTHDAY to this beautiful woman!!

The kindest wife a man could have, the most caring mother to our children and to top it off- she’s pretty damn hot!! Hehe......