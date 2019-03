Amanda Rawles Beri Tanggapan terkait Acap Kali Dijodohkan dengan Jefri Nichol, Bicara soal Chemistry

Amanda Rawles Beri Tanggapan Romantis soal Acap Kali Dijodohkan dengan Jefri Nichols

Dikatakan Amanda Rawles, dirinya sudah pasrah jika para penggemarnya belum move on dari karakter-karakter yang diperankannya bersama Jefri Nichol.

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris Amanda Rawles tak merasa terbebani ketika para penggemarnya masih saja menjodoh-jodohkannya dengan aktor Jefri Nichol.

Amanda Rawles dan Jefri Nichol memang kerap dipasangkan sebagai kekasih dalam beberapa judul film seperti Dear Nathan, Jailangkung, Hello Salma dan Something In Between.

"Ya udah lah ya mau diapain lagi," ujar Amanda Rawles saat ditemui Grid.ID di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

"Mungkin chemistry yang sebelumnya terlalu kuat hingga akhirnya mereka sampai saat ini masih kebawa ya," lanjutnya.

Pemain serial pendek 'Running Girl' ini juga mengatakan tidak merasa terganggu dengan hal tersebut.

Amanda bahkan mengatakan sudah terbiasa dengan perjodohannya dengan Jefri Nichol yang dilakukan oleh para penggemarnya itu.

"Udah terbiasa gitu jadi enggak terlalu terganggu," ujarnya lagi.

Demi keluar dari image sebagai kekasih Jefri Nichol, Amanda pun mencoba untuk membawakan karakter baru bersama dengan aktor-aktor lain di film-film berikutnya.

"Untuk melepas image itu dari para netizen aku coba main mini series atau film dengan pasangan yang berbeda. Supaya lebih variatif aja sih enggak itu-itu lagi," tandas Amanda. (*)

