Kabar Terbaru Hubungan Hotman Paris dengan Syahrini, Singgung Jet Pribadi yang Dipakai Syahrini

TRIBUN-MEDAN.COM- Hubungan pertemanan antara pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan Syahrinidikabarkan merenggang.

Bahkan Instagram Hotman Paris sempat di-unfollow oleh 'Inces', namun kini keduanya kembali terhubung di Instagram.

Terkait Syahrini, Hotman Paris Hutapeamengaku punya proyek postingan Youtube yang berhubungan dengan istri Reino Barack itu.

Bahkan gara-gara proyek ini, Hotman harus membiarkan sang istri berliburan sendiri ke Tokyo.

Proyek video yang saat digarap Hotman rupanya soal pesawat jet pribadi yang sering dipakai oleh Syahrini.

"Tgl 19 maret 2019 !Ny Hotman baru tiba di Tokyo liburan di bayarin Bank BNI . Nasib hotman tdk bisa ikut krn sedang garap proyek postingan Youtube: Grebek pesawat Jet Pribadi yg sering di pakai Syahrini! Ok nyonya nikmatin liburan Jepangmu! Nasibku kerja mulu! Jangan lupa subscribe my youtube: hotman paris official," posting Hotman.

