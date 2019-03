Menilik Potret Keseruan Maudy Ayunda dan Sang Adik saat Nikmati Liburan di Jepang

Dalam akun Instagramnya, Maudy mengunggah foto bersama Amanda berlokasi di Ginza, Tokyo, Jepang. Maudy menceritakan, perjalanan ke Jepang itu memberikan quality time bagi mereka.

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris dan penyanyi Maudy Ayunda saat ini diketahui sedang liburan di Jepang.

Tak sendiri, perempuan berusia 24 tahun itu mengajak sang adik Amanda Khairunnisa.

"This japan trip has really gifted me some quality time with my sister.

(Trip ke Jepang ini benar-benar memberikanku quality time bersama adikku)," tulis Maudy dalam caption fotonya.

Alumnus Universitas Oxford itu menceritakan betapa sibuknya sang adik, sehingga jarang ada waktu untuk bersama.

"The past year has been so different as she started working full-time and I only get to see glimpses of her exhausted face when she gets home.

(Tahun lalu sangat berbeda saat dia mulai bekerja penuh waktu dan aku cuma bisa melihat sekilas wajahnya yang kelelahan ketika dia pulang kerja)," jelas Maudy.

Maudy mengaku, perjalanan liburannya kali ini benar-benar sangat berarti baginya.

"in the last few days, we had the chance to have some meaningful conversations and I was finally able to poke those irresistible cheeks again. Sigh.