Pengusaha Ekspor Berhasil Menjaga Nilai Perdagangan di Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kegiatan ekspor mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin banyak kegiatan ekspor di negara itu maka pertumbuhan ekonomi juga akan naik dan hal ini akan berdampak pada iklim investasi yang semakin tumbuh beriringan dengan kegiatan ekspor tersebut.

Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat asosiasi antar eksportir dan stakeholder untuk membahas soal kelancaran proses ekspor di Sumut, dengan tema overview ekspor dan kelancaran arus barang di Sumut.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GPEI Provinsi Sumut, Drs Hendrik Halomoan Sitompul, MM di Ruang Rapat Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Sumut, Jalan Sekip Baru, Petisah Tengah, Kota Medan.

Perwakilan Bea Cukai, Mahdi Djafar mengatakan, devisa pada tahun lalu mengalami surplus dari tahun ke tahun karena kebun-kebun produksi besar.

"Januari juga surplus, tapi Februari menurun, mungkin sisa imlek dan pilpres juga," katanya.

Ia memaparkan data eksportir dengan jumlah devisa terbesar periode Januari hingga Agustus 2018 yang dihasilkan 25 pelaku usaha.

"Penghasil devisa terbesar di urutan pertama adalah PT Musim Mas dengan devisa 1,203 miliar dolar AS. Pada urutan kedua ditempati oleh PT Smart Tbk dengan devisa sebesar 313 juta dolar AS. Selanjutnya disusul oleh PT Sumatera Agro Makmur Indonesia yang menghasilkan devisa sebesar 282 juta dolar AS," katanya.

"Sungguh pencapaian yang membanggakan. Bea Cukai akan memberikan sertifikat penghargaan kepada pelaku usaha," ucap Mahdi.

Sementara itu, Ketua DPD GPEI Sumut, Drs Hendrik Sitompul MM juga turut mengapresiasi pengusaha ekspor di Sumut yang berhasil menjaga nilai perdagangan Sumut hingga mencapai surplus selama tahun 2018.

"Ini merupakan prestasi luar biasa untuk Sumut. Semoga kita bisa mempertahankan prestasi ini bahkan bisa meningkat menjadi lebih baik lagi,"ucap Hendrik.