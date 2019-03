Polisi pada Video 'Jokowi Yes' Viral, Bertugas di Polda Sumut, Ini Penjelasan Pihak Kepolisian. .

Oknum Polisi pada Video 'Jokowi Yes' Viral

TRIBUN-MEDAN.COM - Beredar sebuah video berisikan sekelompok masyarakat dituntun oleh seorang laki-laki mengucapkan terima kasih kepada Joko Widodo.

Video ini diunggah oleh akun Twitter Garis Kenyal atau @JackVardan, pada Senin (18/3/2019) kemarin.

Dalam video tersebut, tampak sekumpulan masyarakat yang didominasi ibu-ibu berada di aula ruang terbuka berkumpul dengan duduk di kursi berjejer.

Terdengar seseorang laki-laki menggunakan pelantang menuntun masyarakat mengucapkan terimakasih kepada Jokowi, pada acara pemberian Bantuan Sosial.

"Mengucapkan terimakasih kepada Bapak Jokowi," ujar laki-laki dengan pelantang yang kemudian ditirukan oleh masyarakat yang hadir.

"Jokowi Yes Yes Yes," ujarnya di ujung kalimat kembali ditirukan ibu-ibu kembali.

Tonton videonya;

Ayo subscribe channel YouTube Tribun MedanTV

Hotman Paris Bongkar Kebejatan Menteri, Ajak Pedangdut Olivia Noor Bobo Bareng saat Istri Tertidur

HORE, Tol Medan- Binjai akan Rampung 100 Persen, Pemerintah Lunasi Lahan Warga hingga Rp 1,9 Miliar

Pemko Pematangsiantar Akhirnya Timbun Jalan Ambles di Manunggal Karya setelah Merenggut Nyawa

Tampak pula seorang petugas berbaju coklat muda dengan celana coklat tua, mirip seperti seragam polisi, merekam peristiwa tersebut.

"Wasit jangan ikut kompetisi, tugasmu mengayomi," tulis akun @JackVardan.