Suzuki secara resmi meluncurkan All New Ertiga Sport, varian tertinggi Ertiga, Jumat (22/3/2019)

RESMI All New Ertiga Sport Meluncur, 11 Fitur Terbaru Harga Mulai Rp 241 Juta, Ini Foto-foto

TRIBUN-MEDAN.COM - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) lagi-lagi memberikan penyegaran untuk All New Ertiga di Tanah Air.

Suzuki secara resmi menambah keluarga baru untuk low-MPV andalannya itu yakni dengan nama All New Ertiga Suzuki Sport.

Setiawan Surya, selaku 4W Deputy Managing Director PT SIS mengungkapkan, varian baru All New Ertiga ini didesain khusus bagi konsumen yang berjiwa sporty.

Tidak tanggung-tanggung, Suzuki melakukan improvisasi dengan menambahkan 11 fitur pembaruan.

"Penyematan konsep Suzuki Sport pada All New Ertiga dilakukan untuk memenuhi selera pasar yang menginginkan mobil keluarga dengan tampilan sporty dan fitur modern," kata Setiawan, Jumat (22/3/2019).

"Saat ini kami menambah sebelas fitur pembaruan untuk membuat All New Ertiga Suzuki Sport lebih terlihat agresif dan selaras dengan tren otomotif sehingga memberikan kebanggaan dan keistimewaan tersendiri terhadap pemiliknya," imbuhnya saat berada di kawasan Kota Kasablanka, Jakarta.

Detail eksterior Suzuki Ertiga baru

Perbedaan dari sisi eksterior, seperti penambahan bodi kit upper dan lower front grille, front under spoiler, side under spoiler, rear upper spoiler dan rear under spoiler. Komponen tersebut dilengkapi emblem Suzuki Sport di buritan.

Selanjutnya bagian interior yang memiliki New Color Dashboard dan New Color Seat Materials bernuansa hitam di seluruh bagian dasbor, jok, installation panel dan trim door.