Indonesia vs Vietnam
SIARAN LANGSUNG Link Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam, Cek Link Live Bola di Sini
Saksikan siaran langsung duel Timnas U 23 Indonesia vs Vietnam via live streaming RCTI Minggu (24/3/2019) malam ini
SIARAN LANGSUNG Link Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam, Cek Link Live Bola di Sini
TRIBUN-MEDAN.COM- Saksikan siaran langsung duel Timnas U 23 Indonesia vs Vietnam kualifikasi Piala ASIA U-23 2019/2020 via live streaming RCTI Minggu (24/3/2019) malam ini
Jadwal Indonesia vs Vietnam di kualifikasi Piala ASIA U-23 2019 ( putaran final di 2020 ) kali ini merupakan laga kedua.
Di laga perdana, Timnas U 23 Indonesia harus takluk dari Thailand dengan skor telak.
Siaran bola malam ini menyajikan jadwal Timnas U 23 Indonesia vs Vietnam di kualifikasi Piala ASIA U-23 2020 pada Minggu malam ini via live streaming RCTI mulai pukul 20.00 WIB.
Berikut link live streaming Timnas U 23 Indonesia vs Vietnam
* Live streaming RCTI dapat ditonton melalui link streaming berikut :