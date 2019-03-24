Indonesia vs Vietnam

SIARAN LANGSUNG Link Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam, Cek Link Live Bola di Sini

Saksikan siaran langsung duel Timnas U 23 Indonesia vs Vietnam via live streaming RCTI Minggu (24/3/2019) malam ini

SIARAN LANGSUNG Link Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam, Cek Link Live Bola di Sini
Serambi/yan daulaka
SIARAN LANGSUNG Link Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam, Cek Link Live Bola di Sini 

SIARAN LANGSUNG Link Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam, Cek Link Live Bola di Sini

TRIBUN-MEDAN.COM- Saksikan siaran langsung duel Timnas U 23 Indonesia vs Vietnam kualifikasi Piala ASIA U-23 2019/2020  via live streaming RCTI Minggu (24/3/2019) malam ini

Jadwal Indonesia vs Vietnam di kualifikasi Piala ASIA U-23 2019 ( putaran final di 2020 ) kali ini merupakan laga kedua. 

Di laga perdana, Timnas U 23 Indonesia harus takluk dari Thailand dengan skor telak. 

Siaran bola malam ini menyajikan jadwal Timnas U 23 Indonesia vs Vietnam di kualifikasi Piala ASIA U-23 2020 pada Minggu malam ini via live streaming RCTI mulai pukul 20.00 WIB.

Berikut link live streaming Timnas U 23 Indonesia vs Vietnam 

* Live streaming RCTI dapat ditonton melalui link streaming berikut :

LINK

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Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Jogja
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