Timnas U-23: Siaran Langsung Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam, Link Live Streaming Piala Asia U-23

TRIBUN-MEDAN.COM - Jadwal siaran langsung dan live streaming RCTI, kualifikasi Piala Asia U-23 2020 di RCTIselanjutnya menyajikan pertandingan antara Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam.

Jadwal siaran langsung dan live streaming RCTI kualifikasi Piala Asia U-23 2020 antara Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam akan berlangsung Minggu (24/3/2019) malam.

Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam bisa disaksikan lewat live streaming RCTI via metube.id, aplikasi MNC Now maupun laman resmi RCTI.

Laga melawan Vietnam jadi penentu bagi Timnas U-23 Indonesia untuk menentukan nasib lebih atau tidak dari kualifikasi ke putaran final Piala Asia U-23 2020.

Di laga perdana Grup K, Timnas U-23 Indonesia dipaksa menyerah 0-4 dari Thailand.

Empat gol Thailand ke gawang timnas U-23 Indonesia dicetak oleh Shinnaphat Leeaoh (21'), Supachai Jaided (penalti 50' dan 71'), dan Suapachok Sarachat (74').

Dengan kemenangan ini, Thailand berhak menempati peringkat kedua klasemen Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2020.