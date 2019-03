Tiwi Eks T2 Kunjungi Safari Desert saat Liburan di Dubai, Lihat Potret Keseruannya

TRIBUN-MEDAN.com - Prastiwi Dwiarti atau Tiwi eks grup musik duo T2 beberapa hari yang lalu mengunjungi Dubai, Uni Emirat Arab.

Tiwi menyempatkan diri untuk mengunjungi Safari Desert, gurun pasir yang ada di Dubai.

Dalam akun Instagramnya, @tentangtiwi, Tiwi mengunggah sejumlah foto berlokasi di Safari Desert.

Dalam foto tersebut, Tiwi berpose di tengah gurun pasir pada siang hari.

"How can i not love YOU ya Allah.. (emoticon)," tulis Tiwi dalam kolom caption foto yang ia unggah pada Senin (18/3/2019).

"Memandang jauh tak bertepi, yang ku lihat hanyalah sebuah kata.. “indah”," lanjutnya.

Tak sampai di situ, finalis ajang pencarian bakat Akademi Fantasi Indosiar (AFI) 2005 itu juga mengunggah foto saat matahari tenggelam.

Terlihat luasnya Safari Desert berlatar cahaya matahari yang hampir tenggelam.

Safari Desert berlokasi tak jauh dari pusat kota Dubai, tepatnya sekitar 15 km atau 15 menit berkendara menggunakan kendaraan bermotor.

Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu Morning Desert Safari (pagi hari), Evening Desert Safari (sore hari), Overnight Desert Safari (tengah malam), dan Dinner Only (makan malam).