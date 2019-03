Pesawat Tempur Nyaris Tersambar Petir Terekam Kamera, LIHAT REAKSI PILOT. .

TRIBUN-MEDAN.COM - Anggota militer yang sedang mengendara pesawat tempur dikagetkan dengan petir yang nyaris menyambar badan pesawat yang ia kemudikan.

Momen mengejutkan ini terekam kamera.

Cahaya petir sangat dekat, saking kagetnya, pilot pesawat tempur pun sempat menunduk dan melepaskan tangan dari kemudi pesawat.

Belum diketahui pasti jenis pesawat tempur yang dikemudikan prajurit itu.

Dari rekaman diketahui kalau ia hanya mengendarai pesawat seorang diri.

Tonton videonya;

Video ini diunggah akun instagram @infokomando dan @militaryforcesxxi.

Belum ada keterangan yang menjelaskan sambaran petir terjadi pada ketinggian berapa.

"What was that?" tulis akun @militaryforcesxxi.

"Kena petir kah? Serem juga?" tulis akun @infokomando.

Tribun Medan masih berupaya mencari informasi kesatuan tempat pilot bertugas, termasuk lokasi dan waktu kejadian mengerikan ini.

(hen/tribun-medan.com)