Pimpin Daftar Pencetak Gol Terbanyak Piala Dunia 2018, Kane Dapat Penghargaan dari Kerajaan Inggris

TRIBUN-MEDAN.com-Harry Kane mendapatkan penghargaan Member of the Order of the British Empire (MBE) berkat penampilannya gemilang di Piala Dunia 2018.

Harry Kane tampil gemilang ketika berperan sebagai kapten timnas Inggris pada Piala Dunia 2018 di Rusia.

Penyerang timnas Inggris itu memimpin daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2018 dengan koleksi enam gol.

Enam gol yang dicetak Harry Kane itu tercipta dari hat-trick melawan Panama, dua gol kala menghadapi Tunisia, serta satu gol saat duel melawan Kolombia.

Dengan catatan ini, Kane berhasil menyamai catatan gol pencetak gol terbanyak pada Piala Dunia 2014, yakni James Rodriguez.

Tak hanya itu, Kane juga berhasil membawa timnas Inggris lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2018.

Inggris terkahir kali mencapai semifinal adalah saat gelaran Piala Dunia 1990.

Berkat prestasinya di kancah internasional itu, Kane mendapatkan penghargaan dari Kerajaan Inggris.

Striker Tottenham Hotspur itu bersama istrinya, Kate Goodland, kemudian diundang ke Kerajaan Inggris pada Kamis (28/3/2019).

Kane dianugerahi penghargaan Member of the Order of the British Empire (MBE) oleh Duke of Cambridge, Pangeran William.

Striker berusia 25 tahun dengan bangga memamerkan penghargaan dari Kerajaan Inggris.

"Saya sangat bangga, sedikit keluar dari zona nyaman untuk berada di luar lapangan, ini adalah hari yang hebat bagi saya dan keluarga," kata Kane seperti dikutip BoalStylo.com dari Sky News.

"Dengan bermain sepak bola Anda berada di zona nyaman Anda, bahkan di depan ribuan orang," ujar kane menambahkan.

"Di sini, kamu tidak ingin mengacaukan apa pun," ucap Kane menutup. (*)

