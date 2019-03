Bukan Hanya Putri Nia Ramadhani, Anak Donna Agnesia Juga Ikuti Kompetisi Gymnastic di Bangkok

Bukan hanya Nia dan Ardi, namun ibu mertua Nia, Tatty Murnitriati, juga ikut ke Bangkok untuk mendukung cucunya.

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie kembali mengantar putrinya, Mikhayla Zalindra Bakrie mengikuti kejuaraan gymnastic di Bangkok, Thailand.

Kejuaraan ini berlangsung selama dua hari, yakni Sabtu (30/3/2019) dan Minggu (31/3/2019).

Gymnastic adalah istilah dalam 'senam' terutama senam lantai dan senam artistik.

Mereka pun terbang ke Bangkok sehari sebelum perhelatan, yakni pada Jumat (29/3/2019).

Bukan hanya Nia dan Ardi, namun ibu mertua Nia, Tatty Murnitriati, juga ikut ke Bangkok untuk mendukung cucunya.

"Ready to support Mikhayla! Going to another Gymnastic competition in Bangkok," tulis Nia pada caption foto.

Ini bukan kali pertama Mikhayla mewakili sekolahnya, British School Jakarta (BSI), dalam ajang perlombaan gymnastic tingkat internasional.

Sebelumnya, bocah berusia enam tahun itu berhasil menyabet juara 1 lomba gymnastic di Bangkok pada November 2018 lalu.

Rupanya bukan hanya Mikhayla yang mewakili Indonesia di ajang kompetisi gymnastic yang diikuti oleh puluhan klub dari sejumlah negara itu.

Putri Donna Agnesia dan Darius Sinathrya, Sabrina Sinatriya juga mengikutinya.