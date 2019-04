Pengprov IKASI Sumut Utus 8 Atlet Ikut Pelatda PraPON 2019, Targetkan Lolos PON Papua 2020

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pengprov Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Sumut telah memulai pemusatan latihan daerah (pelatda) bagi para atletnya yang dipersiapkan menuju kejurnas PraPON2019 yang rencananya digelar di Jakarta serta PON Papua 2020.

Pelatih Kepala IKASI Sumut Darmawan Siagian mengatakan ada 8 orang atlet yang sudah didaftarkan pihaknya ke KONI Sumatera Utara sebagai atlet pelatda.

Delapan atlet tersebut terdiri dari 4 atlet putra dan 4 atlet Putri yang dibina oleh dua pelatih pelatda.

"Untuk Degen putra atletnya : M Azmi Khairi, Fauzi Alvicri, Ahmad Fuadi, dan Ahmad Aditama dan pelatihnya M Fauzan Azmi. Kemudian degen putri atletnya : Mutia Atika, Adinda Novita, Ananda Oktari, Aulia Andini dan pelatihnya M Darmawan Siagian," sebutnya kepada Tribun Medan, Senin (1/4/2019).

Darmawan menjelaskan 8 atlet anggar yang sudah terdaftar di pelatda KONI Sumut tahun ini sudah mulai rutin menjalani latihan di bawah asuhan pelatihnya.

Sebagai tahap awal persiapan umum sementara ini kata Darmawan, para atlet masih menjalani 70% fisik dan 30% teknik.

"Yang 8 orang ini 7 kali latihan biasa di gedung anggar jalan pancing, pagi dua hari, Selasa dan Kamis, sore lima kali dari Senin-Jumat, dikoordinir KONI Sumut. Latihan fisik kadang di lapangan terbuka mereka lari, push up, ada staminanya," terangnya.

Lebih lanjut, kata Darmawan, untuk semakin meningkatkan mental bertanding atlet, pihaknya juga berencana melakukan Try out bagi para atlet. Try out tersebut menurutnya penting agar apa yang sudah dilatih dapat diterapkan seolah menghadapi pertandingan sebenarnya, sebab para atlet juga akan menghadapi tugas berat yakni ajang PraPON dan PON.

"Try outnya tergantung kondisi keuangan Pengprov ataupun KONI. Kalau saya rencana saya itu di pulau Jawa lah, frekuensinya kan lebih tinggi di sana," tambahnya.

Sementara itu, Terkait target, Darmawan mengharapkan agar para atlet bisa meraih juara pada Kejurnas PraPON mendatang. Namun minimal kata Darmawan para atlet diharapkan semuanya bisa berpartisipasi di PON tahun depan. Karena itu, sambungnya, Darmawan pun mengharapkan Keseriusan atlet menghadapi persiapan PraPON ini. Apalagi menurutnya kesempatan ikut pelatda merupakan amanah dari Pengprov ke atlet, masyarakat Sumut serta KONI Sumut juga.