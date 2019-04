Shaheer Sheikh dan Ayu Ting Ting Unggah Foto Bareng dan Berpose Mesra, Ivan Gunawan Berikan Komentar

Ayu Ting Ting mengunggah fotonya dengan Shaheer melalui akun Instagramnya. Dalam unggahannya tersebut, mereka berdua berpose cukup dekat.

TRIBUN-MEDAN.com - Pedangdut Ayu Ting Ting akhirnya berdamai dengan sang mantan kekasih, Shaheer Sheikh.

Bahkan pelantun Sambalado ini mengunggah fotonya dengan Shaheer melalui akun Instagramnya, Sabtu (30/3/2019).

Baik Ayu maupun Shaheer memamerkan senyuman bahagia mereka.

Ayu Ting Ting bersyukur dirinya bisa bertemu dan bekerja sama lagi dengan mantan kekasihnya tersebut.

"Finally we meet again and work together.....alhamdulillah @shaheernsheikh

(Akhirnya kami bertemu lagi dan bekerja bersama.)," tulis Ayu dalam caption unggahannya tersebut.

Shaheer pun menanggapi postingan tersebut dengan komentar yang positif.

"Thank you for creating an positive atmosphere and helping me get it all off my chest," tulis Shaheer.