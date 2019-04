Tahukah Kamu, Ternyata Ini Alasan Check In Pesawat Ditutup 30 Menit Sebelum Lepas Landas

Tahukah Kamu, Ternyata Ini Alasan Check In Pesawat Ditutup 30 Menit Sebelum Lepas Landas

Ternyata ketentuan waktu check in paling lambat 30 menit sebelum pesawat lepas landas mempunyai alasan dengan pertimbangan tertentu.

TRIBUN-MEDAN.com - Alasan kenapa check in pesawat akan ditutup pada sebelum 30 menit pesawat terbang akan take off.

Bagi kamu yang sering menggunakan pesawat terbang sebagai pilihan transportasinya, tentunya kamu sudah tahu waktu maksimal untuk check ini di bandar.

Para penumpang diwajibkan untuk melakukan check ini selambat-lambatnya 30 menit sebelum pesawat akan lepas landas.

Bandara Domodedovo, Moskwa, Rusia (MOSCOVERY.COM)

Dari berbagai pertimbangan hingga peraturan itu dibuat salah satunya untuk mempersiapkan semua dokumen dan manifes penerbangan.

Mempersiapkan dokumen dan manifes penerbangan hanya bisa dilakukan setelah konter check ini ditutup.

Oleh karena itu, bila ada penumpang yang terlambat maka proses mempersiapkan dokumen dan manifes akan menambah waktu lagi.

Sehingga hak ini akan berpengaruh pada jadwal penerbangan pesawat dan berujung pada penundaan penerbangan lain di bandara tersebut.

Oleh karena itu, sebaiknya bila kamu pergi menggunakan pesawat terbang check in lah lebih awal dan jangan melakukan check ini di waktu yang mepet.

Kamu juga bisa memanfaatkan fasilitas check in online yang bisa diakses menggunakan smartphone tanpa harus mengantre di bandara.