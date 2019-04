Rayakan 9 Tahun Pernikahan, Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani Buat Unggahan Romantis

Lewat video sederhana, Ardi Bakrie merekam momen ketika Nia Ramadhani sedang membaca caption IG yang hendak di-posting.

TRIBUN-MEDAN.com - Peringati hari pernikahan ke-9, Ardi Bakrie ingin tunjukkan sisi romantisnya pada sang istri.

Meskipun gagal romantis, ada hal yang lebih penting untuk Ardi Bakrie.

Bagi Ardi, yang penting adalah Nia Ramadhani tahu betapa Ardi mencintainya.

Selain itu, Ardi juga berjanji untuk melakukan yang terbaik agar Nia bahagia selalu.

Kok mau romantis susah banget yaa??

Siapa suruuh dibacain IG yang kamu mau post, aku record aja & post duluan (emoji)...

But whatever!!

Yang penting kamu tau how much i love u yank @ramadhaniabakrie and would do the best to always make u happy..