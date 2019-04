Video Rektor ITS Mendadak Viral di Sosmed, Nyanyikan Lagu 'Selow' dalam Acara Wisuda

Penampilan rektor ITS Joni Hermana saat menyanyikan lagu Selow dengan lirik yang diubah di acara wisuda ke-119, Minggu (17/3/2019

TRIBUN-MEDAN.com - Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS) Surabaya Joni Hermana bernyanyi saat acara wisuda ke-119 ITS pada Minggu (17/3/2019). Video saat Rektor ITS bernyanyi pun menghebohkan jagad maya beberapa hari terkahir.

Video berdurasi 48 detik ini salah satunya diunggah oleh akun Instagram @infoseni. Adapun, video itu telah ditonton lebih dari 30.000 kali.

Terlihat, Joni begitu semringah menyanyikan lagu "Selow" yang dipopulerkan oleh Wahyu Ramdani dan Via Vallen, dengan lirik lagu yang diganti.

Saat lagu memasuki bagian reff, para peserta wisuda secara bersamaan ikut bernyanyi. Riuhan gelak tawa tamu yang ada juga terdengar meramaikan Gedung Grha Sepuluh Nopember hari itu.

Rektor ITS sebenarnya tidak menyangka jika video tersebut akan viral di masyarakat luas.

"Perasaan saya sebetulnya aneh juga karena tidak menyangka kok hal yang sederhana itu bisa viral ya," kata Joni saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/4/2019).

Berikut videonya:

Namun, apa yang dilakukan Joni mempunyai tujuan mengingatkan para wisudawan agar terus kreatif menyesuaikan perkembangan zaman.

"Sebetulnya niatnya hanya ingin menghibur wisudawan, kan senang juga mereka kalau diberi kejutan yang tidak biasa. Daripada acaranya rutin, kaku, dan bikin jenuh," ujar Joni.

"Saya memang ingin memberi contoh langsung ke para wisudawan untuk selalu berusaha mencari sesuatu yang baru secara kreatif dan berinovasi karena zamannya sekarang begitu," kata dia.