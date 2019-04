Baru Dirilis, Video Klip Single Terbaru Via Vallen Berjudul Ketika Tembus 2 Juta Penonton

Official video klip 'Ketika' ini rupanya mendapat respon yang positif dari publik. Terbukti, baru satu hari dirilis, video klip itu sudah ditonton 1 juta kali dan mendapat 55 ribu like.

TRIBUN-MEDAN.com - Pedangdut Via Vallen baru saja merilis single baru bertajuk 'Ketika' pada Senin (1/4/2019) lalu.

Via Vallen juga telah merilis official video klip melalui channel YouTube Via Vallen Official.

"Mungkinkah kamu akan kembali lagi

Mungkinkah kamu mencintai aku lagi

Rasa cintaku takkan habis untukmu

Walau kau terus sakiti aku

Alhamdulillahhh release jugaaa

untuk video lengkapnya bisa meluncur ke youtube " Via Vallen Official "

ato bisa buka insta story akun Via ini tinggal geser ke atas ajaa