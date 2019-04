Ini 10 YouTubers dengan Penghasilan Tertinggi di Dunia, Siapa Paling 'Tajir'?

TRIBUN-MEDAN.com - Penghasilan sebagai Yotubers kini tak bisa dianggap remeh. Berkat salah satu platform media sosial itu, seseorang bisa mendapatkan puluhan juta dollar AS dalam tiap tahunnya.

Saat ini banyak YouTuber terkenal yang mampu menjadikan image pribadi mereka menjadi bisnis bernilai jutaan dollar AS. Kini para Youtuber telah menemukan sumber pendapatan baru di luar pendapatan iklan di video mereka.

Forbes baru-baru ini merilis daftar YouTubers dengan bayaran tertinggi, berdasarkan penghasilan mereka dari 1 Juni 2017, hingga 1 Juni 2018.

Berikut 10 Yotuber terkaya di dunia versi Forbes:

1. Ryan ToysReview (22 juta dollar AS)

Ryan ToysReview adalah saluran YouTube berpenghasilan tertinggi. Pembawa acara di channel tersebut bernama Ryan yang umurnya baru 7 tahun.

Orang tua bocah itu mulai mendokumentasikan ulasan mainannya pada bulan Maret 2015 dan sekarang telah mengumpulkan lebih dari 18 juta pelanggan. Sementara pundi-pundi yang dikumpulkan mencapai 22 juta dollar AS atau sekitar Rp 312,4 miliar (Kurs Rp 14.200 per dollar AS).

Sementara basis pengikut Ryan tidak sebesar beberapa bintang YouTube top lainnya, pengaruhnya yang semakin besar pada industri mainan membantu melipatgandakan pendapatan keluarga sejak 2017.

Ryan ToysReview adalah salah satu dari beberapa merek YouTube yang bermitra dengan pocket.watch dan Bonkers Toys untuk membuat lini baru mainan dan buku berlisensi yang menampilkan bintang-bintang YouTube.

Ryan telah menjakin kemitraan eksklusif dengan Walmart pada awal tahun ini.