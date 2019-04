TRIBUN-MEDAN

Produk Penghilang Bau Kaki Pelajar YPSA Raih Perunggu di Malaysia Technologi Expo (MTE) 2019 . Delegasi SMA YPSA mengikuti Malaysia Technology Expo (MTE) 2019, The 18th International Expo on Inventions and Innovations pada tanggal 21-23 Februari 2019 di Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur-Malaysia, Selasa (19/2/2019).