Persiapan Porprovsu Rampung, Ketua KONI Minta Kabupaten/Kota Maksimal Persiapkan Atlet

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Perhelatan pekan olahraga provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) tahun 2019 sudah di depan mata.

Menurut jadwal, ajang empat tahunan yang juga menjadi pesta olahraga paling bergengsi atau PON nya Sumut ini akan berlangsung pada 22-29 Juni 2019 dan dibuka di Arena Astaka Pemprovsu, Jl Willem Iskandar Deliserdang.

Kepada Tribun Medan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara (KONI Sumut) John Ismadi Lubis mengatakan persiapan Porprovsu tahun ini sudah rampung.

Pihaknya tinggal menunggu proses pendaftaran peserta yang saat ini masih berlangsung.

"Sudah rampunglah, tinggal pelaksanaan nya saja. Pendaftaran entry by number sudah, tinggal pendaftaran entry by name (peserta)," ujarnya kepada Tribun Medan, Sabtu sore (6/4/2019).

John menjelaskan, untuk pelaksanaan Porprovsu 2019 akan berlokasi di kota Medan dan sekitarnya.

Sebagian besar akan menggunakan sarana olahraga yang sudah tersedia di areal jalan pancing diantaranya Gedung Serbaguna (GSG), gedung futsal, GOR veteran dan dibeberapa lokasi lainnya.

"Pengprov Cabor yang bersangkutan mempersiapkan pertandingannya. Kita (KONI) mempersiapkan sarana gitu sistemnya. Pelaksana teknis nya adalah cabang olahraga," terangnya.

John juga menambahkan, pada Porprovsu tahun ini akan diikuti lebih kurang 2000 an atlet Sumatera Utara.

Seluruh atlet nantinya akan mewakili kabupaten/kota nya masing-masing sehingga menjadi tugas kabupaten/kotanya untuk mempersiapkan atletnya.