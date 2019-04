Aura Kasih Rilis Novel Pertamanya dengan Judul Lagu untuk Renjana, Terinspirasi dari Sebuah Lagu

Baru-baru ini, Aura Kasih juga akan merilis novel pertamanya berjudul 'Lagu untuk Renjana'. Aura Kasih rupanya mempunyai bakat sebagai seorang penulis.

Tidak hanya mempunyai bakat dalam bernyanyi, yang merupakan pekerjaan utamanya di dunia hiburan Tanah Air, Aura Kasih juga mempunyai sederet bisnis.

Aura Kasih rupanya mempunyai bakat sebagai seorang penulis.

Terbukti dengan terciptanya sebuah novel karyanya yang akan rilis sebentar lagi.

Istri dari Eryck Amaral ini mengumumkan akan rilisnya novel karyanya di akun Instagram pribadi pada Sabtu (6/4/2019).

Dalam postingannya, Aura mengaku terinspirasi dari sebuah lagu indah yang pernah ia dengar.

Instagram/aurakasih ()

"Coming soon my first novel “ LAGU UNTUK RENJANA “ inspired by a beautiful song i’ve ever heard, thank you @faisal_syahreza for helping me," tulisnya.

(Segera rilis novel pertama saya 'Lagu untuk Renjana' yang terinspirasi oleh lagu indah yang pernah saya dengar. Terima kasih @faisal_syahreza karena telah membantu saya)