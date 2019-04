Tyas Mirasih Dapat Kado Spesial dari Suami di Ulang Tahun yang ke-32, Diberi Seekor Kucing Lucu

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris Mirasih Tyas Endah atau biasa dipanggil Tyas Mirasih tengah berbahagia merayakan ulang tahunnya yang ke-32 pada 2019 ini.

Istri Raiden Soedjono ini lahir di Jakarta 8 April 1987 silam.

Di hari spesialnya, ia pun mendapat kejutan dari orang-orang terdekat termasuk sang suami.

Meski tampak sederhana, namun perayaan ulang tahun Tyas Mirasih tampak begitu bermakna baginya.

Momen kehangatan pun diunggah Tyas melalui akun Instagram pribadinya, @tyasmirasih.

Misalnya foto yang diunggahnya tepat di hari ulang tahunnya.

Ia terlihat mengunggah foto hasil kolase yang memperlihatkan dirinya dengan kue ulang tahun berbentuk kotak dan di atasnya dihias dengan dua kepala kucing.

Pemain film Air Terjun Pengantin itu berharap ulang tahunnya ini membawa keberkahan baginya.

"May this day bring unexpected blessing and endless joy to me now and forever more. Hello 32!," tulisnya, Senin (8/4/2019).